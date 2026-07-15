La Procura di Milano ha notificato alla senatrice ed Ministra del Turismo Daniela Santanchè la conclusione delle indagini per presunta bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti delle società Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Come riportato dal Corriere, sono stati i giudici Luigi Luzi e Guido Schininà as ufficializzarlo: oltre a Santanchè, nelle indagini sono coinvolte altre 15 persone fra cui la sorella della senatrice, Fiorella, e l’ex compagno Carlo Canio Mazzaro.

La notifica da parte della Procura dovrebbe presupporre ad un rinvio a giudizio.

Santanchè sta già affrontando due procedimenti che riguardano Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.