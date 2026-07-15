Gravissimo incidente questo pomeriggio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata dal bocchettone della piscina della struttura. Secondo quando ricostruito, la 13enne sarebbe stata trattenuta dai capelli. A far scattare l’allarme i familiari dopo essersi accorti che la ragazzina non riemergeva dall’acqua. La 13enne è stata immediatamente soccorsa dai bagnini della struttura e dal personale del 118, per poi essere trasportata in gravi condizioni al Gaslini di Genova.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e la struttura è stata posta sotto sequestro.