La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che ha condannato a 14 e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021.
Questa mattina, la procura generale della Cassazione ha chiesto di respingere i 17 motivi del ricorso contro la sentenza d’appello, definendoli manifestamente infondati, presentati dalla difesa di Mario Roggero, l’uomo condannato alla pena di 14 anni per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e che ieri aveva affidato ai social un appello contro la conferma della condanna.
“Farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali”. A dirlo, in un video su Instagram, è Matteo Salvini: “In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero”. Il vicepremier e leader della Lega parla di “un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio”.