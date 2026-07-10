Svolta nell’omicidio della 58enne Lorella Capano, trovata senza vita nella casa vacanze di Sanremo, in provincia d’Imperia. Secondo quando emerso, ma donna sarebbe stata strangolata, forse al culmine di una lite.

Il figlio della vittima, Filippo Oldani, ha confessato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al gip Massimiliano Botti.

“Ha risposto alle domande – il commento dell’avvocato del 21enne Alessandro Moroni insieme a Giovanni Briola, al termine dell’udienza-. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare”. Al momento non ci sono spiegazioni circa il movente dietro il delitto. Inizialmente Oldani aveva negato ogni responsabilità, ma la sua versione dei fatti non aveva convinto gli inquirenti.

Il 21enne si trova ora nel carcere di Sanremo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela.