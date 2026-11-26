Una tragedia già vista che si è drammaticamente ripetuta in queste ore a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Un ragazzo di 25 anni, Andrea Nardini ha ucciso la fidanzata 24 enne di origine romena Ionela Miruna Garneata.

Stando a quanto ricostruito, il giovane ha prima ucciso in casa la compagna e poi è andato sul viadotto dell’A1. Lì ha incendiato la sua auto, si è dato fuoco e si è gettato dal ponte. Un dramma che ricorda fin troppo bene quello della giovane Lorena Isceri, gettata dallo stesso ponte scelto da Nardini dal suo ex fidanzato Federico Vella. Un dettaglio che rende ancora poi drammatico questo ennesimo femminicidio, avvenuto in concomitanza proprio con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

“Succede il giorno dopo il 25 novembre”, il commento del governatore della Toscana Eugenio Giani. “Ancora una volta la violenza di genere si consuma dentro le relazioni di coppia e le famiglie, cioè nel luogo in cui dovremmo essere più al sicuro. Il nostro pensiero va a lei e a chi le voleva bene”.