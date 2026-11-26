“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire”. Parole chiare che non lasciano spazio ad interpretazioni, quelle che l’ex capo della Polizia ha scritto prima di togliersi la vita venerdì sera nella sua casa nelle campagne toscane. A riportare la lettera è il Corriere della Sera: un testo datato il giorno della scomparsa, venerdì 20 novembre, e chiuso in una busta intestata che ha lo scopo di arrivare “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico” . Un “testamento morale”, lo definisce De Gennaro in cui scrive chiaramente di “non aver mai tradito la Patria” e chiama in causa alcuni volti noti, consapevoli della verità delle sue parole, come Romano Prodi, Giuliano Amato, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Gianni Letta.

“Enrico Letta – scrive De Gennaro nella lettera – potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”.

“Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un “question time”, quindi in diretta tv”. Giuliano Amato, riporta sempre il Corriere. “Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città”.

E conclude: “Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando. In fede, Gianni De Gennaro”.