Tutto esaurito per il concorso ippico “Citta di Cagliari”

Si è svolta nel campo ostacoli del Comprensorio Polisportivo Militare dedicato al Generale Gastone Rossi la seconda edizione del concorso ippico nazionale A2* “Città di Cagliari“, il più importante appuntamento equestre della città metropolitana di Cagliari e di tutte le scuderie isolane.

L’importante evento sportivo, organizzato dal Centro Ippico Militare (CIM) del Comando Militare Esercito Sardegna, in collaborazione con il Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), il Comitato Locale (Co.Loc.) Sardegna dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (A.N.A.C.) e l’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna, che ha contribuito alla realizzazione della manifestazione, ha catalizzato l’attenzione delle più importanti scuderie dell’isola, come testimoniato dalle oltre 200 iscrizioni al concorso, per un totale di oltre 600 binomi che si sono affrontati sul campo ostacoli del comprensorio Militare.

Oltre 5000 gli spettatori che, nelle tre giornate di gara, hanno gremito gli spalti del Comprensorio Polisportivo Militare “Generale Rossi”, per assistere con interesse ed entusiasmo alle gare dei migliori giovani cavalli, provenienti dagli allevamenti della Sardegna, che si sono misurati sui percorsi di salto ostacoli nel campo in erba, per aggiudicarsi gli importanti montepremi messi in palio.

La competizione più prestigiosa, la categoria C140 a due Manches, vinta da Gianleonardo Murruzzu, è stata premiata dall’On. Piero Comandini, Presidente del Consiglio Regionale Sardegna e dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu.

Nell’ambito della manifestazione sportiva sono stati selezionati i binomi che parteciperanno alla Coppa delle Regioni, che si svolgerà a Roma durante il 91° CSIO di Roma – Piazza di Siena 2024.