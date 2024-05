Cagliari, San Michele e viale Buoncammino al buio: “Alto rischio di incidenti e scippi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lampioni spenti e zone della città al buio. Coi tanti rischi per la sicurezza per cittadini e automobilisti. Le segnalazioni si moltiplicano. “Viale Buoncammino è al buio da più di una settimana: occorre un intervento straordinario per porre rimedio a questa problematica che mette a serio rischio la sicurezza di tutta la zona”, denuncia l’ex consigliere comunale Roberto Mura.

Disagi anche tra via Is Maglias e piazza San Michele. “È passato un mese da quando, all’inizio di Via San Michele, quasi all’incrocio con Via Is Mirrionis, precisamente in Piazza Is Maglias, l’illuminazione stradale è diventata un lontano ricordo. Forse, data la vicinanza alle case popolari, l’importanza e soprattutto la sicurezza dei cittadini, automobilisti e residenti, sembrano essere state screditate. Proprio lì”, segnalano i residenti, “dove si trova lo sportello per prelievi della Banca San Paolo, molto frequentato durante il giorno e anche la notte nei fine settimana, la situazione diventa ancora più critica. Di notte, chi vive in questo quartiere sa bene che la via si popola di persone in cerca di droga. Aggressioni, scippi e, nelle ultime settimane, furti di veicoli sono all’ordine del giorno, festeggiati dai malintenzionati grazie alla mancanza totale di illuminazione.

Il Comune, noto per aprire cantieri e terminarli nelle stagioni successive, sembra non aver fatto nulla per più di un mese. I cittadini sono costretti a portare i propri animali a fare i bisogni la sera, muniti di torcia, e chissà cosa altro serve per stare al sicuro. Gli stessi automobilisti sono costretti ad accendere gli abbaglianti, poiché la visibilità nel tratto è pressoché zero”.