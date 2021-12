Tubo ko e asfalto a pezzi a Cagliari, fiume d’acqua a San Benedetto e tanti rubinetti a secco

È un secondo sabato del mese di dicembre che inizia con i rubinetti a secco per molti cagliaritani. Per colpa di un tubo dell’acqua che si è rotto in via Salaris, infatti, Abbanoa è stata costretta a interrompere la fornitura dell’acqua. Sin dall’alba sino tantissime le telefonate al call center, e la risposta è sempre la stessa: “Tubo rotto, bisogna avere pazienza, stiamo intervenendo”. Un fiume d’acqua e fango ha quasi raggiunto la via Dante, con disagi anche per gli automobilisti. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia Locale.

Gli operai di Abbanoa sono al lavoro con mini ruspe e cingolati per cercare di risolvere il problema nel più breve tempo possibile.