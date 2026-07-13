Inizio turno anticipato per evitare caldo estremo, buio e incidenti. I driver dell’ultimo miglio della flotta Sardegna chiedono di spostare l’ingresso al lavoro dalle attuali 11 alle 8:30. La richiesta arriva con una raccolta firme dei lavoratori impiegati nel deposito di Cagliari tramite le società partner ISADALULOGISTICS SRL e CAM SRL.

Secondo i firmatari, l’attuale orario 11-19:30 in vigore oggi espone a rischi concreti. D’estate il carico e le consegne cadono nelle ore centrali della giornata, con picchi di calore che aumentano il rischio di colpi di calore e cali di attenzione alla guida. D’inverno, invece, chiudere alle 19:30 significa restare in strada al buio per circa tre ore, in aree rurali e periferiche scarsamente illuminate. Con il conseguente aumento di infortuni, sinistri e danni ai mezzi.“Anticipare alle 08:30 ci permetterebbe di lavorare quasi interamente con la luce naturale, riducendo drasticamente i rischi”, scrivono i driver.

Nel resto del Paese i turni Amazon partono in genere alle 07:30. In Sardegna si chiede flessibilità: non le 07:30, ma le 08:30. “I lavoratori sardi devono avere le stesse tutele e la stessa qualità della vita dei colleghi nazionali”. Dal punto di vista logistico, sottolineano, l’anticipo non crea problemi. La merce destinata all’isola arriva al deposito il giorno prima e resta in giacenza per ore. L’anticipo avrebbe anche ricadute positive sui KPI. Uscire prima significa trovare aperti uffici e negozi nella fascia mattutina e ridurre i mancati recapiti. Chiudere alle 17:00 permetterebbe inoltre di evitare il traffico pendolare serale, con meno consumi, meno emissioni e rientri più rapidi. I driver chiedono ora l’apertura urgente di un tavolo di confronto con DSG1 e le società partner per valutare la fattibilità.

“Garantiamo ogni giorno l’efficienza e la reputazione del marchio – concludono – Chiediamo che questo impegno sia ricambiato con scelte organizzative che tutelino la nostra sicurezza e il nostro equilibrio vita-lavoro”.