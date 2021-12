Appello a Radio Zampetta Sarda: “Adottate i gatti anziani, nessuno li vuole ma sono i più bisognosi”

L’ appello di Maria Franca Tronci: ” Adottate i gatti felv, fiv e anziani, nessuno li vuole e sono i più bisognosi di cure e attenzioni “.

Franca Tronci, dal grande cuore è ospite di Radio Zampetta Sarda. Artista della nostra terra, sia della pittura che della scultura e ceramica, alcune delle sue creazioni rappresentano cani e gatti.

Da sempre sensibile per il mondo animale, si occupa attualmente di stalli e adozioni vicino a Oristano.

” Ho sempre avuto una sensibilità per i più deboli siano persone o animali, sono sempre pronta a dare una mano per aiutare, non riesco a dire di no.”

Al suo trasferimento in un paese vicino Oristano, Maria Franca ha preso atto di una bruttissima realtà che la circondava, cani maltrattati, gatti malandati, abbandonati e avvelenati.

Ha iniziato a prendersene cura fino all’ adozione; ” Sono arrivata ad avere 50 gatti, tutti testati felv e fiv e vaccinati, per fortuna ho un cortile grande. ”

La volontaria dal grande cuore si adopera per rendere un gatto diffidente in un micio dolce pronto per l’ adozione.

Le spese sono tante per curare, testare, vaccinare, sterilizzare e nutrire ma per fortuna gli aiuti non mancano soprattutto da parte degli adottanti, anche se ce n’ è sempre bisogno.

L’ amore che la grande artista della nostra terra nutre per gli animali lo riporta nelle sue opere, tra le quali le tegole con raffigurazioni di cani e gatti.

L’ appello di Franca è per i gatti più deboli: ” Adottate i gatti felv, fiv e anziani! Sono quelli più bisognosi di cure, amore e attenzioni ma nessuno purtroppo li vuole.”

