opo i serbatoi bucati a Selargius, la notte scorsa è accaduto nel centro dell’hinterland di Cagliari. Questa volta, però, i malviventi hanno manomesso lo sportellino laterale dove avviene il rifornimento. La denuncia è stata fatta sui social da una residente che ha scritto: “Informo tutti i proprietari delle macchine parcheggiate in Via Trieste ( fronte Iper Pan ) e vie limitrofe ( es: Via Bologna, Via Del Popolo, etc )

Che sono stati svuotati i serbatoi della benzina.

Le macchine erano tutte con lo sportello della benzina aperto ( compresa la nostra ). Che tristezza infinita”. Due mesi fa era accaduto a Selargius https://www.castedduonline.it/selargius-ladri-di-benzina-in-azione-serbatoi-bucati-e-carburante-sparito-la-nuova-frontiera-dei-ladri-durante-la-guerra-di-trump/?fbclid=IwdGRjcATBmvVjbGNrBMGa1WV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHgetsgcIU_EmXtUKfJUjWNDNYAfGqUb2S0mZga3SFGb1iBnNgcCCxmveCH0t_aem_oTqZbJLMt3PO7dpWsQyCkg

Con uno strumento appuntito i malviventi avevano bucato il serbatoio posizionato sotto il mezzo e prelevano il contenuto. Benzina o diesel poco importa, con i prezzi al self service e al servito alle stelle anche pochi litri possono far racimolare un bel gruzzoletto.