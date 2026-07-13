È morto annegato questa mattina al Lido di Platamona un uomo di 78 anni, residente a Ossi. Il malore si è verificato mentre l’uomo si trovava al mare insieme alla figlia, che ha lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di base di Platamona inviata dalla Centrale 118 di Sassari e l’elisoccorso di Alghero. I sanitari hanno tentato la rianimazione, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il medico dell’elisoccorso ne ha constatato il decesso.

La dinamica è al vaglio delle autorità.