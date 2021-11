Sardegna al gelo, neve anche a bassa quota: incidenti e scuole chiuse in tanti paesi

È un ultimo lunedì di novembre di passione in Sardegna per la neve, caduta anche sotto i mille metri. Da Fonni a Tonara e Desulo, da Villagrande a Perdasdefogu, da Gavoi e Ollolai sino a Nuoro, da Seui a Silius. Fiocchi ben sotto i mille metri e freddo, tanto freddo. Scuole chiuse in molti paesi del Nuorese e della Barbagia. Strade ghiacciate anche a Macomer, da Campeda in avanti stop alle auto.

Grosso lavoro per i pompieri, intervenuti anche per vari incidenti, e per la Protezione Civile. Un po’ ovunque, anche sotto quota 1000, stamattina l’Isola si è risvegliata imbiancata. Non è frequente vederla così in questo periodo. Numerosi mezzi spazzaneve sono già all’azione sulle strade della Sardegna, in particolare in Goceano e sul Gennargentu, ma anche sulla Bitti – Mamone, sul Montalbo di Lula, ad Austis sul monte Linas.