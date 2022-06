Trovato con 12 piante di cannabis in veranda, denunciato un pregiudicato a Villasimius

Ieri a Villasimius, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta su utenza 112 alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di San Vito, proveniente da un cittadino che aveva osservato delle strane piante sospette, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un’abitazione ove hanno identificato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare un 37enne del luogo, disoccupato, ben noto alle forze dell’ordine. Nella veranda d’ingresso dell’abitazione in oggetto erano presenti 10 vasi con all’interno 12 piante di “cannabis indica” di un’altezza variabile da 8 a 20 cm. All’interno di un mobiletto i militari hanno altresì rinvenuto 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Quanto rinvenuto è stato sequestrato in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria in ordine alla distruzione dello stupefacente. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.