Proseguono senza sosta le indagini circa la morte di tre cacciatori ritrovati ieri nel bosco dei Nebrodi sopra la frazione Caristia di Montagnareale.

Si tratta di Antonio Gatani, 82 anni di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni di San Pier Niceto.

Una tragedia che ancora ha molti misteri, che il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo intende chiarire quanto prima.

Stando a quanto ricostruito, i 3 cacciatori erano usciti nella mattinata di ieri per battuta di caccia ai suini neri selvatici, molto ambiti e richiesti. Al momento, gli inquirenti tengono aperta ogni ipotesi di ciò che possa essere accaduto. Nella notte è stato interrogato un altro cacciatore che conosceva Antonio Gaetani.