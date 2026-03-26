Quartu, albero crolla davanti alla scuola Porcu Satta: tragedia sfiorata all’uscita degli alunni

Paura nel primo pomeriggio di oggi in via Vespucci, a Quartu Sant’Elena, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato davanti alla scuola primaria Porcu Satta. Solo per una coincidenza fortuita non si sono registrati feriti.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 14.30, in una fascia oraria particolarmente critica: tra la prima uscita degli studenti, alle 14, e la seconda, prevista per le 15. In quel momento l’area è solitamente affollata da genitori e bambini. Bastava mezz’ora prima o dopo e il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave.

Secondo le testimonianze dei genitori, l’albero si è abbattuto proprio accanto al cancello d’ingresso, nel punto di massimo passaggio pedonale. “È un miracolo che non sia successo nulla”, raccontano ancora scossi.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi dei vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del tronco e nella messa in sicurezza dell’area. Si registrano alcuni danni nelle vicinanze, ma nessuna persona coinvolta.

La notizia si è diffusa in pochi minuti tra le famiglie: la foto dell’albero crollato ha iniziato a circolare rapidamente nei gruppi WhatsApp, alimentando sgomento e rabbia.

“È vero che oggi il vento è forte – denunciano i genitori – ma non si può aspettare il maltempo per accorgersi dei pericoli. Qui è in gioco la sicurezza dei nostri figli, di chi lavora nella scuola e di chiunque passi sotto questi alberi”.

La paura, però, non è rientrata. Il vento continua a soffiare e tra le famiglie cresce la sensazione di insicurezza. Sempre più insistenti le richieste di controlli immediati e interventi preventivi sul verde urbano, soprattutto nelle aree frequentate quotidianamente da bambini.