Sestu, intervento per il crollo parziale di un solaio in un’abitazione privata.

Intervento dei Vigili del fuoco all’alba della mattina di oggi giovedì 29 gennaio, per il crollo parziale di un solaio in un’abitazione privata, in via Cagliari a Sestu,

con distacco e caduta di elementi costruttivi (tegole parti di cemento, intonaco) che si sono riversati in strada e nel marciapiede.

All’interno dell’abitazione una donna di 91 anni che al momento si trovava nella camera da letto, fortunatamente in un altro ambiente della struttura, subendo solo spavento e preoccupazione.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari e gli operatori all’arrivo sul posto hanno delimitato la zona e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

In via precauzionale la donna è stata evacuata dalla proprietà per le verifiche sull’intera struttura.

Nessuna persona risulta coinvolta.

La strada è stata temporaneamente interdetta al transito di persone e veicoli, sino al termine delle prime fasi dell’intervento, per le verifiche e per la messa in sicurezza della sede stradale.