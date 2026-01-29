Gustum, a Cagliari la cucina dove tradizione e innovazione parlano la stessa lingua

A Cagliari si parla sempre più spesso di Gustum, il ristorante guidato dall’Executive Chef Rox, dove la cucina diventa racconto e l’eccellenza del gusto si trasforma in esperienza. Un progetto gastronomico solido e consapevole, capace di coniugare memoria e visione contemporanea senza mai perdere identità.

Situato nel quartiere Fonsarda, Gustum è oggi un punto di riferimento per chi cerca una proposta completa e curata in ogni dettaglio. La cucina spazia con coerenza tra mare, terra e pizzeria, unite da una ricerca costante e da una selezione rigorosa delle materie prime: locali, nazionali e internazionali, sempre scelte con criterio e rispetto.

Alla guida della cucina c’è Chef Rox, affiancata dal pizzaiolo Christian Vacca, con cui firma un percorso gastronomico riconoscibile e ben definito. La forza del progetto risiede proprio nella capacità di rispettare la tradizione, reinterpretandola con tecnica, creatività e una sensibilità profondamente moderna.

Una cucina che racconta storie

Nei menu di mare e di terra spiccano crudi di pesce freschissimo, primi piatti intensi e scenografici, affettati di mare di loro creazione e selezionati tagli di carne pregiata, preparati alla griglia. Ogni piatto è pensato come un racconto: fatto di tecnica, memoria e gusto autentico.

Anche la pizzeria rispecchia pienamente l’identità di Gustum & Co. Gli impasti, con 70 ore di maturazione, lievito madre fatto in casa, idratazione al 75%, mozzarella fior di latte e farine della tradizione napoletana, danno vita a una pizza leggera e altamente digeribile. Non a caso, tra i clienti è diventata celebre come la “nuvoletta di gusto”, complice anche qualche “segreto di casa Gustum”.

Nonostante la presenza di una chef di alto livello, Gustum resta un locale accessibile, dove – come ama dire la Chef – “non si spende molto, ma il giusto”. Il menù à la carte lascia al cliente piena libertà di scelta, adattandosi a esigenze e occasioni diverse.

La nascita di Gustum

Gustum nasce dall’incontro tra Chef Rox e il food designer Filippo Serra, avvenuto in Sardegna durante una delle tante stagioni lavorative. Compagni di vita e di visione, nel 2023 decidono di unire le esperienze maturate negli anni per dare forma a un progetto comune.

«Filippo è anche un cuoco, un valore aggiunto fondamentale – racconta la Chef – perché la sua visione artistica veste e colora ogni nuova idea». La sua presenza è centrale nella costruzione dell’esperienza Gustum: dall’estetica dei piatti all’identità del locale, fino al racconto digitale. Una figura capace di fondere cucina e arte, tecnica e immaginazione.

Chef Rox: dalle radici contadine all’arte del gusto

Le origini di Chef Rox affondano in una famiglia semplice di agricoltori e allevatori. È lì che nasce il suo legame profondo con la cucina genuina, oggi trasformata in una vera arte del gusto. I suoi piatti non sono solo belli da vedere, ma raccontano la cucina italiana di mare e di terra nella sua forma più autentica: quella delle domeniche in famiglia, dei piatti delle nonne, riletti con sensibilità contemporanea.

Nata in Romania, Roxana – in arte ChefRox – arriva in Sardegna giovanissima, prima dei 18 anni. Il sogno iniziale era diventare infermiera, ma il destino la porta tra i fornelli. Parte dal basso, come lavapiatti, affrontando una gavetta dura e autentica, costruita passo dopo passo anche a livello nazionale. Un percorso che oggi rivendica con orgoglio, in un settore dove troppo spesso l’esperienza viene sostituita dall’improvvisazione.

Non manca una visione critica verso la spettacolarizzazione televisiva della cucina:

«La vita da chef non è una passeggiata. In TV tutto diventa spettacolo, così si rischia di creare “esperti del nulla”, pronti a giudicare chi la cucina la vive davvero ogni giorno».

Le sue radici romene restano un pilastro fondamentale della sua identità culinaria. Una cucina di comfort, generosa e profondamente legata alla terra, con influenze balcaniche, ottomane, ungheresi e tedesche. Un patrimonio che dialoga naturalmente con la cucina italiana e sarda, anche per ragioni storiche: nel 106 d.C., con la conquista della Dacia da parte di Traiano, la Romania divenne uno dei granai di Roma. Non a caso, il romeno è una lingua neolatina come l’italiano.

Forse è anche per questo che piatti simbolo come carbonara, amatriciana e cucina sarda trovano nelle mani di Chef Rox un’espressione così naturale e autentica.

Un successo costruito con metodo

In poco tempo Gustum ha bruciato le tappe. Il locale è spesso al completo e attira clienti anche da fuori città. Un successo tutt’altro che casuale, costruito su una profonda conoscenza del mestiere, dove nulla è lasciato al caso.

Fondamentale anche il servizio di sala: professionale, discreto ed elegante, con Danilo, giovane cameriere attento a ogni dettaglio. La carta dei vini è all’altezza della proposta gastronomica, con una selezione curata delle migliori cantine sarde e nazionali, e una particolare attenzione alle etichette di nicchia.

Gustum è aperto a pranzo e cena. Dal martedì al venerdì propone una formula pranzo pensata per i lavoratori della zona, flessibile e accessibile, dove è sempre il cliente a decidere quanto spendere. Ogni giovedì, anche pizza a pranzo.

Gustum non è solo un ristorante, ma un progetto gastronomico consapevole, dove tradizione, tecnica e visione contemporanea parlano la stessa lingua: quella del gusto.

