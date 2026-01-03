È una comunità in lutto quella di Villasimius per il giovanissimo Alessandro Zizzaro, morto a soli 19 anni nello schianto di questa notte.
Alessandro si trovava a bordo del suo scooter lungo via delle Palme quando si è scontrato con un’auto.
Fatale l’impatto per il 19enne, morto sul posto nonostante i tempestivi soccorsi.
Feriti ma non in modo grave i 3 ragazzi a bordo della vettura.
A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.