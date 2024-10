Tragedia a Sestu, guardia giurata muore schiacciata da un cancello

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nella notte a Sestu dove una guardia giurata di 26 anni è morta schiacciata da un cancello.

Il giovane, Nicolò Meloni, si trovava a lavoro insieme ad un collega che ha subito dato l’allarme. Sfortunatamente, all’arrivo dei soccorsi, per il 26enne non c’è stato più nulla da fare.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la guardia, impiegata per la società Pegaso Security, stesse compiendo un controllo in un’azienda lungo la Ss 131, la Tecnosolution.

Il giovane si trovava in servizio notturno presso la ditta, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato dal cancello scorrevole che dà accesso alla struttura, subendo gravi lesioni che, purtroppo, ne hanno causato il decesso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale tecnico dello SPRESAL della ASL di Cagliari, incaricato di verificare e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di quanto avvenuto.