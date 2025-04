Monserrato, inaugurati gli impianti sportivi in via Argentina: 3 campi da padel, un campo da calcio a 5, giochi per bambini e un chiosco bar.

Sinergia tra pubblico e privato hanno comportato la realizzazione di una maxi area dedicata all’allenamento, all’aria aperta e da praticare in compagnia.

Taglio del nastro e benedizione da parte del sacerdote due giorni fa, palla al piede e subito in campo per testare prato e spazi dove muoversi e fare esercizio fisico. Un complesso sportivo che arricchisce la città e tutto il territorio, offrendo ai cittadini spazi moderni per lo sport e il benessere. Il progetto fa parte dell’accordo siglato tra pubblico e privati che prevedeva la realizzazione di un supermercato e la riqualificazione dell’area circostante: un milione di euro sono i soldi messi dal privato per cambiare, per sempre, quella che era poco più di una zona di campagna. Area giochi e una zona benessere, tutto videosorvegliato, e a disposizione della comunità.