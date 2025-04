Quartucciu, avvistate le processionarie, i bruchi che in questi mesi migrano: sono potenzialmente pericolosi sia per le persone che per gli animali. Segnalati in via Ales, ma anche nei pressi del cimitero da diversi cittadini che hanno già informato le istituzioni di competenza.

La processionaria è un lepidottero, le larve sono velenose per via dei peli urticanti che ricoprono il loro corpo e che rilasciano se avvertono un pericolo. All’uomo possono provocare eruzioni cutanee, con prurito, arrossamento e gonfiore.

In caso di shock anafilattico, è necessario somministrare adrenalina e fornire supporto alle funzioni vitali.

Per gli animali, i cani soprattutto, possono provocare irritazioni cutanee, gonfiore, difficoltà respiratorie. Danni non indifferenti ai tessuti orali e delle vie respiratorie, se non trattati in tempo possono rivelarsi fatali.

Di facile individuazione, la processionaria è un insetto che si muove in fila, formando una vera e propria “processione”, in questo periodo non sono rari gli avvistamenti dei bruchi che scendono dagli alberi.