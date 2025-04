Incastrato il ladro-scassinatore di auto: un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento dopo aver rubato una borsa da un’auto parcheggiata in via Campania a Cagliari.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione per introdursi in un’auto parcheggiata e rubare la borsa di una donna. All’interno erano presenti documenti, chiavi e una carta bancomat.

Il ritrovamento della borsa, segnalato da un cittadino al centro radio operativo, ha permesso agli agenti di risalire rapidamente alla proprietaria, che ha poi scoperto diverse transazioni sospette e due prelievi non autorizzati effettuati con il proprio bancomat.

Le indagini hanno portato in breve tempo all’identificazione del responsabile, già coinvolto in episodi analoghi due mesi fa. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti registrati nella stessa zona.