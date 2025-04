Una tragedia immensa che ha travolto la famiglia di Rosa Mastrototaro, 62 anni, e sua figlia Margherita Di Liddo, 32, morte in un terribile incidente stradale avvenuto ieri notte sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di Trani. Secondo una prima ricostruzione, la Mazda a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con una Lancia Y per poi ribaltarsi e finire nella campagne vicine. Margherita era sposata e incinta di sette mesi: i medici di Adria hanno tentato di tutto per salvare almeno il bambino ma non c’è stato nulla da fare. La madre Rosa è deceduta al pronto soccorso di Barletta. In auto erano presenti anche i mariti delle vittime, che non hanno riportato traumi seri. Ferito anche il conducente dell’altra vettura, un 65enne di Andria. La polizia sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.