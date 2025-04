Un violento incendio è divampato nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:15, in un cantiere nautico nella zona di Rudalza, nei pressi di Porto Rotondo. A lanciare l’allarme è stata la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari, che ha inviato sul posto due squadre da Olbia, una da Arzachena e un mezzo aeroportuale per il supporto idrico. Il rogo ha causato danni ingenti: completamente distrutti uno yacht di circa 20 metri, diversi gommoni di piccole e medie dimensioni, un camion gru e un furgone. Il capannone che ospitava parte dei mezzi è collassato a causa del calore ed è stato dichiarato inagibile. Non si esclude l’ipotesi di un guasto elettrico all’origine del rogo. Accertamenti in corso.