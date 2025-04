Terribile incidente all’alba: un violento scontro frontale tra due autovetture si è verificato questa mattina intorno alle 5:30 lungo la Strada Provinciale 91, nel territorio del comune di Capoterra. Per cause in corso di accertamento, una Ford Focus condotta da un 47enne residente a Cagliari ha impattato frontalmente contro un’Audi A1 condotta da un altro uomo, di 31 anni, anch’egli residente nel capoluogo. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo serio e, soccorsi dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al Policlinico universitario di Monserrato e all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto è intervenuta la squadra 4A del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha provveduto a estrarre uno dei conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo.

In totale sono due le persone rimaste ferite, entrambe trasportate in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.