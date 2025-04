I carabinieri della stazione di Selargius hanno arrestato un uomo di 46 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio.

Durante il passaggio in via San Martino, i militari hanno notato un sospetto scambio tra due uomini. Subito intervenuti, i carabinieri hanno bloccato i soggetti, recuperando un involucro contenente 5,25 grammi di hashish. Uno dei due, il 46enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato, mentre l’acquirente, un 52enne residente a Selargius, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Successivamente, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato, dove sono stati trovati oltre 2 kg di sostanze stupefacenti: 47 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish, circa 1,6 chilogrammi di marijuana e una pastiglia di ecstasy. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma in contante di 26.455 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’intera quantità di stupefacenti è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Cagliari per accertamenti. L’arrestato è stato portato nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga da parte dell’arma dei carabinieri.