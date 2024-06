Tragedia a Malta per una ragazza italiana: Oriana cade dal quad e muore a 31 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una vacanza finita in un assurdo dramma per una giovane italiana di 31 anni, Oriana Bertolino. La tragedia è accaduta nella serata di ieri sera quando Oriana, originaria di Marsala in vacanza a Malta, stava partecipando ad un’escursione per vedere il tramonto all’Isola di Gozo. La 31 enne si trovava sul quad con alla guida un uomo di 47 anni. Stando alla prime notizie, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa- si pensa- di un problema allo sterzo quando si trovavano vicino alla scogliera di Wied il-Mielaħ.

Nessuna conseguenza per il 47 enne, mentre per Oriana l’impatto è stato troppo forte ed è morta sul colpo. La giovane siciliana, operatrice di un ambulatorio veterinario, era anche una sportiva nel mondo della pallavolo e allenatrice, quindi molto nota nella comunità di Marsala. La Fipav Sicilia ha voluto ricordare così la giovane: “La notizia della tragica e prematura scomparsa di Oriana Bertolino, 31 anni, amante della pallavolo, giocatrice ed allenatrice, colpisce tutti noi profondamente.Il Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia si stringono al dolore della mamma e del fratello di Oriana, della società Marsala Volley e di tutti i suoi affetti, in questo momento di profondo dolore’. Strazianti i tanti messaggi social per Oriana da parte degli amici e delle amiche, increduli di fronte a un simile dramma così crudele e improvviso. Significativo il post di una cara amica, che la definisce una leonessa, piena di obiettivi e voglia di vivere, che fa ben capire l’anima dell 31 enne: “ Una leonessa, una grande donna, piena di ideali e obiettivi, tanti raggiunti e tanti da raggiungere.”