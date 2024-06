Quartu, la cucina va in fiamme: terrore in una villetta di via Riva Villasanta, salvata una persona

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, intorno alle ore 13:15, per un incendio che ha interessato una abitazione in via Riva Villasanta a Quartu Sant’Elena. L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha coinvolto la cucina posta al piano terra di una villetta di due piani. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto al soccorso dell’occupante dell’abitazione e all’estinzione delle fiamme che avevano coinvolto l’arredo della cucina, evitando così la propagazione al resto della struttura. Nessuna persona é rimasta coinvolta. Sul posto, oltre al personale VF e a quello sanitario, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.