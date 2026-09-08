Attraverso un post social Piras ha avvisato “urgentemente tutti i contatti che è in atto una vera e propria sostituzione di persona.

Il mio telefono è stato colpito da un attacco hacker di tipo “zero-click”, una vulnerabilità che permette ai criminali di entrare nel sistema senza che l’utente clicchi su nulla o faccia errori.

I truffatori hanno così preso possesso del mio account WhatsApp.

In queste ore stanno mandando a tutti i miei contatti e nei gruppi foto a sfondo sessuale e immagini oscene, oppure chiedono soldi a mio nome.

Ci tengo a precisare e a ribadire che NON SONO IO.

Non aprite i messaggi, non guardate le foto e non inviate assolutamente denaro a nessuno.

Ho già sporto formale denuncia alla Polizia Postale. Attualmente ho bloccato WhatsApp e sto lavorando per risolvere il problema in questi giorni.

Per qualsiasi cosa cercatemi SOLO tramite SMS,Messenger, Instagram o chiamate dirette sul cellulare. Per favore, se siete in gruppi WhatsApp insieme a me, avvisate anche gli altri membri di non aprire nulla”.