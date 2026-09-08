Un omicidio commissionato dalla ex compagna e dal suo nuovo fidanzato per 15mila euro, pianificato attraverso una serie di incontri e preparato con cura. Premeditato. È questo lo scenario ricostruito dagli investigatori nell’inchiesta sulla morte di Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso a Buddusò nell’agosto del 2025. Quattro persone sono finite in carcere: secondo l’ipotesi della pm Elisa Succu, accolta dal gip Gian Paolo Piana nella fase cautelare, ci sarebbero due presunti mandanti e due esecutori materiali.

A commissionare il delitto sarebbero stati, secondo l’accusa, l’ex compagna della vittima, originaria di Iglesias, e un collega di Pusceddu, anche lui soccorritore del 118, originario di Carbonia e legato sentimentalmente alla donna. I due avrebbero affidato l’incarico a due persone domiciliate nel Sulcis-Iglesiente, che avrebbero ricevuto 15mila euro per portare a termine l’assassinio.

È proprio seguendo la traccia dei soldi che gli investigatori avrebbero ricostruito alcuni dei passaggi dell’organizzazione del delitto. Le indagini hanno evidenziato diversi finanziamenti e numerosi prelievi di contante effettuati a ridosso dell’omicidio. L’incrocio dei movimenti di denaro con gli altri elementi raccolti avrebbe inoltre permesso di individuare una serie di incontri tra i presunti mandanti e gli esecutori, ritenuti funzionali alla preparazione dell’agguato.

Alla base del delitto ci sarebbero dissidi di natura sentimentale e professionale. È questo, secondo la ricostruzione investigativa, il movente che avrebbe spinto i presunti mandanti a progettare l’eliminazione di Pusceddu.

A dare ulteriore consistenza all’impianto accusatorio ci sarebbero anche gli accertamenti scientifici. Sull’arma sequestrata nel corso delle indagini sono state individuate tracce biologiche che, secondo le analisi, sarebbero riconducibili a uno dei presunti esecutori materiali.

Gli investigatori avrebbero inoltre ricostruito il viaggio compiuto dall’auto utilizzata dai presunti assassini per raggiungere Buddusò e allontanarsi dopo l’omicidio.