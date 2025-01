Una nuova tragedia si abbatte sulla famiglia della piccola Anna Laura Pilia, annegata lo scorso 8 agosto nelle acqua di Arbatax. La madre, Silvia Piu, è morta improvvisamente a soli 47 anni. Dipendente della ASL amata e appezzata da tutti, lascia un grande vuoto in tutta la comunità, sconvolta da questa nuova perdita. Grande cordoglio che il sindaco Marcello Ladu ha voluto esprimere in un post sui suoi canali social, annunciando la sospensione delle attività previste in questi giorni di festa: “La città di Tortolì perde una madre che ci ha lasciato troppo presto in segno di rispetto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, tutte le attività di intrattenimento musicale previste per l’Epifania, in tutto il territorio comunale saranno sospese”