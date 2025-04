Fornisce ulteriori dettagli Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, colpevole di aver ucciso a coltellate la 22enne Sara Campanella a Messina. “Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito”, ha raccontato la madre. “Voleva salutarmi perché si stava per uccidere. Sono rimasta sconvolta”.

Una chiamata straziante effettuata dal 27enne dopo l’assassinio. Mamma Daniela, che si stava recando ad Avola, non ci pensa un attimo e va in aiuto del figlio, temendo di un suo gesto estremo. Solo in macchina, Argentino le racconterà ciò che aveva commesso. “Prima ho pensato a salvare mio figlio, poi a fare la cosa giusta”, racconta la donna al Tg1. Non lo giustifica certo, ma non poteva permettere di togliesse la vita. Intanto, la dottoressa Elvira Ventura Spagnolo ha concluso l’autopsia sul corpo di Sara: i colpi inferti alla giovane sono 5, fatale quello alla giugulare. I carabinieri avrebbero anche ritrovato un taglierino, probabilmente l’arma del delitto.