La Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde è volata a Roma per la manifestazione nazionale del M5s contro il riarmo che si è tenuta ai Fori Imperiali.

“Un anno fa in Sardegna abbiamo deciso che era tempo di abbandonare la paura e il buio, che era tempo di riproporre la speranza a chi l’aveva persa. Eppure il sistema ha attivato gli anticorpi…”, ha detto la Presidente. “Ma noi ci siamo, stiamo lavorando. Stiamo restituendo speranza e dignità a un popolo che l’aveva persa. La resistenza siamo noi”. Todde si sofferma anche sulla bufera che ha investito la Regione e la questione decadenza, che proprio bei giorni scorsi ha visto il secco “no” del governo suo ricorso della Sardegna. “Noi non ci faremo intimidire”, commenta sicura Todde. “Noi non abbiamo paura, non temiamo di dire le cose come stanno”.

E sul tema dei riarmo, la Presidente non indietreggia e appoggia pienamente la strategia del dialogo per raggiungere la stabilità: “Non ci facciamo intimidire dalla logica di chi dice che bisogna combattere più forte per raggiungere la stabilità. Questa arriva col dialogo e con la comprensione delle persone che abbiamo dall’altra parte. Non ci stiamo a usare i fondi di coesione per le armi. Non ci stiamo a usare tutto quello dobbiamo dare ai nostri cittadini, come ponti e ospedali, per le armi. Noi la oscurità la cacciamo”. E conclude: “In questo momento l’Italia deve guardare noi, non quelli che la vogliono riportare al passato”, ha aggiunto Todde: “L’Italia siamo noi”.