Tortolì in lutto, è morta Silvia, la mamma della piccola Anna Laura Pilia,10 anni, che qualche mese fa annegò durante una lezione di vela ad Arbatax. “In segno di rispetto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, tutte le attività di intrattenimento musicale previste per l’epifania, in tutto il territorio comunale saranno sospese” è la comunicazione del Comune. Un dolore troppo forte quello per la perdita della sua bambina, la mamma ora ha raggiunto la sua piccola: la sua morte è avvenuta oggi, gettando nello sconforto tutta la comunità. In lutto, senza forze per questa tragica notizia che, in poche ore, ha raggiunto tutti gli abitanti che, increduli, piangono per la sorte della famiglia spezzata, in pochi mesi. “Il Sindaco, unitamente all’Amministrazione Comunale, a seguito della tragedia appresa questa mattina a Tortolì in cui è deceduta la nostra cara concittadina Silvia, esprime profondo cordoglio e si unisce al lutto della famiglia.

La Città di Tortoli perde una madre che ci ha lasciato troppo presto”.

I fatti: era agosto quando è morta annegata in un mare che conosceva già abbastanza bene, quello della sua Tortolì, Anna Laura Pilia, la bambina di dieci anni rimasta vittima di un incidente in mare. La piccola stava partecipando a una lezione di vela organizzata dal Circolo nautico di Arbatax, nelle acque del porto, quando il suo optimist, un mini monoscafo, si è ribaltato e lei è finita sott’acqua.

Da allora per mamma Silvia il dolore non aveva mai cessato di accompagnarla nelle sue giornate. Oggi la notizia della sua scomparsa.