Una folla composta e silenziosa ha sfilato questa sera per le strade di Ilbono per chiedere giustizia per Marco Mameli, ucciso a 22 anni la notte di Carnevale. Ancora non c’è un movente e nemmeno un colpevole, così tutta la comunità si è stretta ancora una volta attorno alla madre Simona Campus e alla sua famiglia che di fronte ad un dolore che non avrà fine, chiedono almeno che la verità venga finalmente alla luce.

“Sabato…..Ciao Marcolino oggi è sabato e tu sai benissimo che con gli amici ci si organizza la serata per stare insieme e divertirsi…..ma oggi qui ad ILBONO è un sabato diverso ci s’incontra per fare LUCE e GIUSTIZIA per te che ingiustamente sei stato costretto a lasciare tua MAMMA tuo BABBO tua SORELLA la tua FIDANZATA tutte le persone che amavi ,rispettavi e con un tuo sorriso aiutavi a vivere meglio la vita……”, si legge in un post social del gruppo “Giustizia per Marco Mameli”. “adesso è veramente un casino!! Questa sera non lasciamo da sole queste persone perché se si continua con questo silenzio e omertà non sappiamo cosa potrà succedere…..chi ha sbagliato deve assumersi le sue responsabilità…” Presenti alla fiaccolata anche i sindaci di Ilbono e Barisardo di Ilbono e Bari sardo, Giampietro Murru e Ivan Mameli, diversi assessori, consiglieri e la Protezione civile di entrambi i paesi.