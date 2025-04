Disavventura per i passeggeri del volo Cagliari- Cracovia. Un uomo di nazionalità polacca, palesemente ubriaco, ha iniziato ad infastidire gli altri passeggeri a bordo ed in particolare una donna. A quel punto è stato necessario l’intervento della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Elmas. L’uomo è stato fatto scendere dal veivolo ed è stato denunciato per ubriachezza in luogo pubblico e molestie.