Si mobilita la tifoseria rossoblu dopo la decisione del Tar della Regione Toscana che ha accolto il ricorso contro il divieto per i tifosi residenti in Sardegna di assistere alla sfida salvezza con l’Empoli.

Sarà numericamente importante la presenza dei tifosi che riempiranno il settore ospiti e che sosterranno la squadra, insieme ai tanti Cagliari Club sparsi in tutta Italia.

Dopo una settimana travagliata, dove ancora una volta si è cercato di penalizzare il Cagliari e la dignità di un intero popolo, ora finalmente si torna a parlare di calcio giocato e ci si appresta a vivere una sfida che potrebbe essere cruciale nella volata per la salvezza.

Sarà assolutamente importante per i rossoblu resettare il 3 a 0 ottenuto domenica scorsa ai danni del Monza e scendere in campo con il piglio di una squadra che deve lottare con il coltello tra i denti su ogni pallone per cercare di ottenere un risultato positivo, capace di smorzare le ambizioni di risalita in classifica dell’avversario.

Certamente l’Empoli farà di tutto per conquistare i tre punti, cosa che gli permetterebbe di ridurre considerevolmente l’attuale distacco con i rossoblù, ma nel provare a far sua l’intera posta, potrebbe esporsi pericolosamente agli attacchi del Cagliari, potenzialmente letali e devastanti.

Tanti i possibili scenari proposti dalla gara ad entrambe le tifoserie, che potrebbero assistere ad una partita intensa e combattuta dove il singolo episodio diventerebbe decisivo nel far pendere la bilancia del

risultato a favore di una o dell’altra squadra.

Ritengo personalmente che i rossoblù dovrebbero mettere sul terreno di gioco l’ atteggiamento di una formazione che sia consapevole dei propri mezzi e che dimostri agli avversari di poter fare risultato, utilizzando al meglio i propri schemi di gioco, le abilità dei singoli giocatori e, auspicabilmente, qualche mossa a sorpresa dell’allenatore.

Il Cagliari che scenderà in campo domani al Castellani dovrà far suo il sentimento di un’intera Isola e di tutti i suoi figli, sia quelli che vi risiedono che quelli che vivono oltre i suoi confini, uniti tutti in un unico forte battito, un cuore rossoblù.

Foto gentilmente concessa dalla Presidente del Cagliari Club Isola d’Elba.