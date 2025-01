Solidarietà e sorrisi per i bimbi dell’ Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari. Già la scorso dicembre il Corpo di Polizia Locale del Comune aveva annunciato il ritorno della “Befana dei Vigili”. A tal fine era stata chiesta la collaborazione delle cittadine e dei cittadini con l’invito di donare un giocattolo nuovo nei punti vendita che esponevano la locandina dedicata all’evento, i quali hanno manifestato grande coinvolgimento ed entusiasmo. Hanno aderito all’iniziativa Città del sole, Macro, Cortesi giocattoli e Toys center, con il prezioso contributo pubblicitario delle tipografie Stampalux e Comunicare Agency. Grande partecipazione anche da parte dei bambini della Scuola dell’infanzia di Su Planu che oltre ai doni hanno realizzato dei disegni e delle dediche per i bimbi dell’ospedale. La generosità dei cittadini è andata oltre ogni aspettativa tanto che sono stati raccolti oltre 400 giocattoli. I doni raccolti sono stati consegnati questa mattina, il 6 gennaio 2025, ai piccoli pazienti da un Agente della Polizia Locale di Cagliari, che per l’occasione si è vestito con i panni della simpatica Befana. La distribuzione dei doni ha coinvolto l’Ospedale Microcitemico, in particolare la Clinica pediatrica e il reparto di Neuropsichiatria dell’infanzia, ma in considerazione dell’altissima adesione all’iniziativa, una parte dei doni è stata distribuita anche all’Ospedale Brotzu, presso i reparti di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica. Ma la Befana non si è scordata neppure dei piccoli pazienti in attesa al Pronto Soccorso Pediatrico. Domani, 7 gennaio, proseguirà la distribuzione ancora presso l’Ospedale Microcitemico, nei reparti DH Talassemia, Diabetologia e Endocrinologia e presso l’associazione Killia e l’associazione “il Sogno di Giulia”.