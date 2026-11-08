Cagliari, la rabbia dei “caddozzoni”: “Il Comune di Zedda ci stanga col canone, molti di noi rischiano di chiudere”. Scontro aperto tra i titolari dei camion bar e l’amministrazione comunale di Cagliari: “Tariffe deo canone sul suolo pubblico aumentate in maniera improponibile, per molti di noi sarà impossibile andare avanti”.

L’Amministrazione comunale però ha confermato la disponibilità a proseguire gli approfondimenti, nel rispetto delle esigenze delle attività economiche, ma anche del quadro normativo vigente e degli equilibri connessi alla gestione degli spazi pubblici e del bilancio comunale.

Questo il principale esito dell’incontro ospitato nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre 2026, a Palazzo Bacaredda tra il Comune e gli operatori del commercio su area pubblica. In particolare, i titolari delle concessioni per camionbar presenti in città. Hanno partecipato: il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra, e il dirigente del Servizio SUAPE, Mercati e Attività produttive, Alessandro Cossa.