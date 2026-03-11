La Procura di Tempio ha avviato un’inchiesta sulla morte di Luigi Nativi, 18enne maddalenino trovato senza vita nei giorni scorsi nella propria abitazione. La pm Noemi Mancini ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo e il sequestro dei suoi telefoni per acquisire elementi utili alle indagini.

Le verifiche si concentrano sui contatti avuti dal giovane nei giorni immediatamente precedenti il suicidio. L’autopsia è programmata per venerdì prossimo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e informazioni sul giovane, noto sui social e descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare e benvoluto nella comunità.

L’avvocato Roberto Sirena, che assiste la madre di Luigi, ha invitato alla prudenza: «Si tratta di una tragedia che ha sconvolto una famiglia e un’intera comunità. Attendiamo i risultati dell’indagine e dell’esame autoptico, e chiediamo il massimo rispetto per il momento».