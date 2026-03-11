La rete MetroCagliari si prepara a estendersi lungo la nuova tratta Policlinico-Sestu, dopo il via libera della conferenza di servizi e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’opera richiederà almeno due anni prima di essere completata e porterà a Sestu collegamenti rapidi: cinque minuti fino al Policlinico e 25 minuti verso il centro di Cagliari.

La tratta si estenderà per oltre quattro chilometri e comprenderà tre nuove fermate: Monserrato, Sestu “Ateneo” e Sestu “Corso Italia”. Il progetto prevede l’acquisto di quattro nuovi tram bidirezionali, climatizzati, con capacità massima di 220 passeggeri, 44 dei quali seduti, per un investimento complessivo di circa 66,5 milioni di euro, tra materiale rotabile e infrastrutture.

Il prossimo passo sarà la convocazione di una nuova conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo. L’estensione della metro rappresenta un potenziamento strategico della rete, destinata a migliorare la mobilità urbana, ridurre il traffico privato e garantire collegamenti più veloci e sostenibili tra i principali poli sanitari, universitari e residenziali dell’area metropolitana.

L’approvazione del progetto giunge a conclusione di un lungo percorso di confronto con gli enti locali e le istituzioni, finalizzato a ottimizzare soluzioni tecniche e garantire la piena funzionalità della nuova infrastruttura.