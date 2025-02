Tigro sarà seppellito “nella terra che ha conosciuto, ma in quel posto crescerà un albero in sua memoria, perché lui possa continuare a vivere nel vento, nel sole, nella natura”: addio al povero gatto che ha insegnato ad amare oltre la cattiveria umana. Annuncia così Fierogatto la vita eterna del gatto bruciato vivo che questa mattina ha smesso di soffrire. Una storia che ha spezzato il cuore di migliaia di persone e che “nonostante sia stato bruciato vivo proprio dall’uomo, ci ha ricordato l’immenso cuore degli animali.

Che questi insegnamenti ci diano una spinta in più per essere sempre vicini ai più deboli e indifesi” ha espressoun lettore di Casteddu Online, Chicco C., parole che vogliamo riprendere perché estremamente significative. “Ci hai insegnato, come spesso solo gli animali sanno fare, cosa voglia dire amare”: si, perché nonostante il dolore che ha subito, coccole e testatine non risparmiava mai a quelle mani che hanno fatto di tutto per curarlo. Troppo gravi le sue ferite, bruciato ovunque, aveva inalato fumo e sostanze che lo hanno divorato lentamente. “Grazie a tutti voi, che vi siete innamorati di lui, che ci avete inondato di pensieri positivi e parole di affetto. Abbiamo potuto fare tutto il possibile soltanto perché siamo stati inondati di solidarietà” ha spiegato Fierogatto. “Adesso dobbiamo metabolizzare questo dolore, ma non lasceremo che la sua storia venga dimenticata. Troveremo un modo per onorarlo”.