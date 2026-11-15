Ieri, intorno alle ore 17.30, la squadra antincendio della Compagnia Barracellare di Teulada è dovuta intervenire per spegnere un incendio di vegetazione, stoppie e residui di vari rifiuti, provocato a seguito di un abbruciamento effettuato senza le dovute precauzioni.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori, in collaborazione con il CFVA della Stazione di Teulada è stato possibile mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Ci sono delle regole da rispettare con scrupolo per evitare che le fiamme possano propagarsi nel territorio: “Rispettate sempre le normative e le ordinanze locali. Prima di effettuare qualsiasi abbruciamento, verificate che sia consentito e quali prescrizioni siano previste.

Non accendete fuochi in presenza di vento. Basta una folata improvvisa per far propagare rapidamente le fiamme.

Non sottovalutate mai la vegetazione secca. Anche una piccola scintilla può provocare un incendio. Non lasciate mai un fuoco incustodito” spiega la compagnia. Anche quando sembra spento, possono rimanere braci capaci di riaccendersi. Non bruciare, quindi, residui vegetali vicino a boschi, abitazioni, recinzioni o altra vegetazione. Rispettate sempre le distanze di sicurezza previste, assicurarsi che ogni eventuale abbruciamento autorizzato sia completamente spento, seguendo tutte le prescrizioni di sicurezza e, in caso di incendio, chiamare immediatamente il 1515.

“Dietro ogni intervento ci sono persone che dedicano tempo, energie e impegno alla tutela del territorio e della comunità.

La Compagnia Barracellare c’è, con impegno, responsabilità e spirito di servizio. Ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti”.