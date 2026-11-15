“Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Assemini e la Giunta Puddu per aver creato la Consulta degli Anziani”. Il tono è sarcastico, ma dietro le parole di Vincenzo Soru, che da tempo porta avanti questa battaglia, c’è una vicenda che merita attenzione. Ad Assemini, infatti, secondo quanto denuncia Soru, una vera Consulta degli Anziani non è mai stata istituita. E il problema non riguarda soltanto la mancanza di una sede, ma anche l’assenza di un quadro regolamentare che permetta alle Consulte di esistere e operare ufficialmente.

“Ci hanno detto – spiega Soru – che non esiste un regolamento per le Consulte: né per quella degli Anziani, né per quella dei Giovani, né per quella delle Donne”. Una situazione che avrebbe portato l’Amministrazione comunale a proporre al gruppo di trasformarsi in un’associazione. Una soluzione che, tuttavia, non è stata accettata. La richiesta degli anziani è molto più semplice: il riconoscimento della consulta e la disposizione un locale comunale gratuito, senza affitti, bollette o altre spese che finirebbero per gravare sulle pensioni dei partecipanti. Non chiedono strutture particolari né privilegi. Vogliono un luogo dove incontrarsi, giocare a carte, chiacchierare, trascorrere qualche ora in compagnia. Uno spazio di aggregazione sociale che possa diventare un punto di riferimento per gli anziani della comunità, soprattutto per chi vive da solo e rischia di trascorrere intere giornate senza occasioni di incontro. Perché una sede, in questo caso, non rappresenta soltanto un locale: significa combattere la solitudine, mantenere relazioni sociali e continuare a sentirsi parte della propria comunità.

Una battaglia che Soru aveva deciso di portare persino all’attenzione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attraverso una lettera. Dal Quirinale era arrivata una risposta con la trasmissione della segnalazione alla Prefettura di Cagliari. E oggi, mentre Assemini festeggia il riconoscimento del titolo di Città, la protesta torna a farsi sentire. “Assemini è diventata città – osserva Soru – ma non si capisce da quale parte. Mancano servizi, manca un ospedale e le strade sono piene di buche”, non nascondendo la propria amarezza. “Ci sentiamo presi in giro”, afferma il presidente del gruppo, annunciando un nuovo passo: “Scriverò nuovamente al presidente Mattarella. Non possiamo continuare a chiedere una cosa così semplice senza ottenere risposte”. La richiesta è chiara: riconoscere uno spazio e dare finalmente una regolamentazione alle Consulte cittadine, affinché possano svolgere il proprio ruolo. Perché diventare Città non dovrebbe significare soltanto ottenere un titolo. Dovrebbe significare anche garantire attenzione, ascolto e luoghi di aggregazione a chi quella comunità l’ha costruita nel corso di una vita. E per gli anziani di Assemini, oggi, tutto questo comincia da una semplice richiesta: una sede gratuita dove non sentirsi soli.