Il rapper olbiese Salmo ha deciso di parlare a cuore aperto di un delicato problema di salute che lo ha colpito. “Ho un cancro della pelle”, ha dichiarato il rapper. Per la precisione un carcinoma basocellulare sul viso, che è stato asportato.

Nel video pubblicato su Tik Tok, Salmo ha fatto anche il punto sulle creme solari, che ha sempre utilizzato, e sul dibattito sui loro effettivi benefici o meno.

“Nell’ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa della quale non farò il nome, la quale parlava degli effetti devastanti delle creme solari e della pelle esposta al sole”, spiega Salmo. “Molto hanno varie teorie, molto dicono che il vero problema del cancro alla pelle sia il cibo che mangiamo. Purtroppo io come tanti ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle”.