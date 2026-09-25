È morto nel cantiere della sua stessa ditta un uomo di 51 anni di Padova, ritrovato senza vita dopo essere precipitato nel vano ascensore.

A dare l’allarme i familiari dell’uomo, che non avevano sue notizie da diverse ore e non riuscivano a contattarlo. Inoltre, il suo furgone era rimasto parcheggiato non lontano dal palazzo con il cassone ancora aperto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno fatto squillare il cellulare del 51enne: il suono dello smartphone li ha portati fino al vano dell’ascensore e alla triste scoperta del corpo ormai senza vita dell’uomo.

Gli agenti della polizia scientifica stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.