Dopo varie controversie, è stato intitolato ufficialmente a Silvio Berlusconi l’Aeroporto di Milano Malpensa. Presenti alla cerimonia presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regoone Lombardia Attilio Fontana. Il vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, nonché presidente di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto con un video da New York per l’assemblea generale delle Nazioni Unite.

“La consapevolezza che l’aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?”, le parole della figlia Marina a l’ANSA. “Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano. Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni”.

“Malpensa è un crocevia dove Milano e l’Italia incontrano il mondo. È uno spazio di lavoro e scambi, di partenze e ritorni, un ponte tra Paesi, dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi? Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti, che ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami e, soprattutto, che ha trasformato in realtà idee impossibili”.

“Esprimiamo soddisfazione per l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. È un risultato significativo, che arriva al termine di un percorso istituzionale che abbiamo avviato con il nostro Ordine del Giorno del 20 giugno 2023, collegato al Programma Regionale di Sviluppo della Regione Lombardia, come ha ricordato il Presidente Fontana nel suo intervento. Il Consiglio ha così chiesto alla Giunta di attivarsi con i soggetti preposti per valutare l’intitolazione a un lombardo d’eccellenza, “di particolare spicco nei diversi mondi in cui è stato protagonista”, recita il testo”, dichiarano Manfredi Palmeri e Martina Sassoli, Consiglieri regionali di Lombardia Migliore (Gruppo federato con Noi Moderati), a margine della cerimonia di intitolazione presso il Terminal 1 dell’aeroporto lombardo, aggiungendo: “L’iniziativa nasceva dalla convinzione che fosse importante riconoscere il rapporto particolare tra Silvio Berlusconi e la Lombardia, in cui è stato particolarmente accentuato il segno lasciato nel suo percorso imprenditoriale, sportivo e politico sempre caratterizzato da elementi di innovazione”.

“Malpensa – concludono Sassoli e Palmeri – è uno dei principali punti di accesso internazionali in Italia, luogo di collegamento tra persone e territori, con tutto il suo valore simbolico. In questa partecipata cerimonia si è guardato alla figura di Silvio Berlusconi al di là dell’appartenenza politica. Ha sbagliato, invece, chi, anche scegliendo di non esserci, ha alimentato distinguo più legati all’appartenenza politica che al tributo al valore dell’impegno e dei risultati di una figura così particolare della storia del Paese”.

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