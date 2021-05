Tartaruga caretta caretta in grave difficoltà nell’area marina di Capo Caccia: portata in salvo

Nei giorni scorsi è stata recuperata dal personale dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, un esemplare di Caretta caretta grazie alla preziosa collaborazione di un diportista. La tartaruga, in evidente stato di difficoltà ed incapace di immergersi, è probabilmente vittima di costipazione intestinale causata da plastica ingerita.

L’esemplare di Caretta caretta, alla quale è stato dato il nome di “Paola”, come da protocollo di intervento della Rete regionale per il recupero della fauna marina, è stata portata nel Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara. La collaborazione tra enti, che vede i due parchi marini compartecipare alle spese per la condivisione del servizio medico-veterinario con responsabilità sanitaria e di mantenimento presso il centro, ha come finalità la salvaguardia delle tartarughe marine che, una volta riabilitate, verranno rilasciate nell’ambiente naturale di provenienza.